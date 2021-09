Serie C, doppio colpo del Cesena: ecco Missiroli e Favale (Di domenica 26 settembre 2021) Con due comunicati ufficiali, il Cesena ha annunciato gli ingaggi dei due calciatori a parametro zero Missiroli – «Il Cesena FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in Serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie. Missiroli si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25».Favale – «Giulio Favale torna in bianconero. L’esterno sinistro classe ’98, che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Con due comunicati ufficiali, ilha annunciato gli ingaggi dei due calciatori a parametro zero– «IlFC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate inA (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie.si è legato alFC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25».– «Giuliotorna in bianconero. L’esterno sinistro classe ’98, che ...

