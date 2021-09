Schilirò | lo sfogo della vicequestore No Green pass dopo l’azione disciplinare | «Andrò avanti | con o senza divisa»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 settembre 2021) Il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha avviato un’azionenei confronti di Nunzia Alessandra, ladi Roma che ha fatto un discorso sul palco dei Noa Roma. «Ha parlato per dieci minuti buoni, prendendo una posizione No vax e no– spiegano all’agenzia di stampa Agi fonti di polizia -. Questo, finché è frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all’amministrazione. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come dirigentepolizia di stato, creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo»., che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo La ragazza con la rotella in più – ...