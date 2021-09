Ryder Cup agli Stati Uniti | Morikawa si supera | l' Europa non può più sperare

(Di domenica 26 settembre 2021) L'subisce una pesante sconfitta dnella 43ª edizione dellaCup in corso in Wisconsin. Al Whistling Straits Golf Course di Kohler, a dare al team Usa la vittoria matematica ...

Ultime Notizie dalla rete : Ryder Cup

Gli Stati Uniti conquistano in Wisconsin la 43edizione della Ryder Cup. Il Team Usa ha impartito una severa lezione all'Europa al Whistling Straits Golf Course di Kohler, chiudendo i conti grazie al punto decisivo di Collin Morikawa. Staccata di 9 punti (15 - 6). L'Europa subisce una pesante sconfitta dagli Stati Uniti nella 43ª edizione della Ryder Cup in corso in Wisconsin. Al Whistling Straits Golf Course di Kohler, a dare al team Usa la vittoria matematica è Collin Morikawa: grazie alla sua prova gli americani si sono portati sul 15 - 6. La 43a edizione della Ryder Cup è stata vinta dagli Stati Uniti che, in Wisconsin, hanno inflitto una severa lezione all'Europa. Un birdie alla buca 17 di Collin Morikawa certifica la vittoria della Ryder Cup 2021 per gli Stati Uniti. Il team americano si riprende la Coppa che aveva vinto nel 2016 e lasciato, al Le Golf Nationa.