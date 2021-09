Ritirato lotto della porchetta di Ariccia: «Rischio microbiologico», cosa deve fare chi l’ha comprata (Di domenica 26 settembre 2021) Possibile presenza di Listeria Monocytogenes e probabile Rischio microbiologico. E’ per questo motivo che il Ministero della Salute ha disposto, a scopo precauzionale, il ritiro dal mercato e dagli scaffali di un lotto della porchetta d’Ariccia IGP in confezione sottovuoto da 180 grammi. porchetta d’Ariccia IGP, lotto Ritirato dal mercato: ecco quale, perché e come fare Il lotto interessato dal ritiro della porchetta d’Ariccia IGP di FA.LU. CIOLI SRL è 270721: si tratta, come già anticipato, della confezione sottovuoto da 180 gr con data di scadenza 25/10/2021. Il motivo del richiamo da parte del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Possibile presenza di Listeria Monocytogenes e probabile. E’ per questo motivo che il MinisteroSalute ha disposto, a scopo precauzionale, il ritiro dal mercato e dagli scaffali di und’IGP in confezione sottovuoto da 180 grammi.d’IGP,dal mercato: ecco quale, perché e comeIlinteressato dal ritirod’IGP di FA.LU. CIOLI SRL è 270721: si tratta, come già anticipato,confezione sottovuoto da 180 gr con data di scadenza 25/10/2021. Il motivo del richiamo da parte del ...

