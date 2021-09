Referendum con firma digitale è primattore, elevare soglia (Di domenica 26 settembre 2021) “Il Referendum promette/minaccia di essere il prossimo primattore sulla scena politica italiana. Sono già state raccolte le firme per un nutrito grappolo di quesiti sulla giustizia, per la legalizzazione della droga leggera, perfino per il diritto all’eutanasia. Per non dire del progetto -lunare- di promuovere una consultazione sul green pass. Per giunta, con l’escamotage della firma digitale, la raccolta delle adesioni dei cittadini sembra quasi diventata una passeggiata su di un letto di rose, e dunque molte altre consultazioni sono già per così dire dietro l’angolo. Per metà si tratta, appunto, di una promessa. Quella di una democrazia in presa diretta, sottratta alle lungaggini della vita parlamentare, alla fatica dei compromessi politici, a tutte le cose che non vanno più di moda: procedure, elaborazioni, ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) “Ilpromette/minaccia di essere il prossimosulla scena politica italiana. Sono già state raccolte le firme per un nutrito grappolo di quesiti sulla giustizia, per la legalizzazione della droga leggera, perfino per il diritto all’eutanasia. Per non dire del progetto -lunare- di promuovere una consultazione sul green pass. Per giunta, con l’escamotage della, la raccolta delle adesioni dei cittadini sembra quasi diventata una passeggiata su di un letto di rose, e dunque molte altre consultazioni sono già per così dire dietro l’angolo. Per metà si tratta, appunto, di una promessa. Quella di una democrazia in presa diretta, sottratta alle lungaggini della vita parlamentare, alla fatica dei compromessi politici, a tutte le cose che non vanno più di moda: procedure, elaborazioni, ...

Advertising

Antonella_Soldo : Una bionda che convoca un referendum con la firma digitale è un vero trauma per un maturo maschio bianco abituato… - fanpage : Il #ReferendumCannabis potrebbe essere a rischio - matteosalvinimi : Totale solidarietà, amicizia e vicinanza, mia e della Lega, a @berlusconi, uomo di Stato vittima di accanimento giu… - HuertDeAuteuil : RT @gmarcoc: Non so voi ma a me preoccupano più le scelte della politica che non i referendum che potrebbe proporre @ChiaraFerragni, che co… - BinaryOptionEU : RT ''Il punto di vista di #Follini' sul #referendum: 'Diventato primattore, va trovata giusta misura”. -