Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità (Di domenica 26 settembre 2021) Pechino Express torna ufficialmente in tv nel 2022: il docu-reality, dopo aver lasciato Rai, approderà su Sky e metterà alla prova 10 nuove coppie. Il sito DavideMaggio.it ha rivelato in anteprima numerose novità legate alla nuova edizione. Si parte dal cast COMPLETO, che sarà formato da: – Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici” – Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio” – Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati” – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini” – Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker” – Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi” – Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli” – Nikita Pelizon e Helena Prestess – “Italia-Brasile” – Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti” – Natasha Stefanenko e Sasha ... Leggi su trashblog (Di domenica 26 settembre 2021)torna ufficialmente in tv nel: il docu-reality, dopo aver lasciato Rai, approderà su Sky e metterà alla prova 10 nuove coppie. Il sito DavideMaggio.it ha rivelato in anteprima numeroselegate alla nuova edizione. Si parte dal, che sarà formato da: – Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici” – Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio” – Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati” – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini” – Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker” – Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi” – Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli” – Nikita Pelizon e Helena Prestess – “Italia-Brasile” – Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti” – Natasha Stefanenko e Sasha ...

Advertising

WillManderly : Del nuovo cast di Pechino Express si salva Victoria Cabello e pochissimi altri - lasoralalla : Appena letto il cast di Pechino Express 2022 con il ritorno sulle scene di Victoria Cabello non ci credo ci hanno ascoltato da qualche parte - con_chi95 : A pechino express 2022 la rusic ?? e il compagno (??),bugo e fru ???? e chi se lo perde!!! - _LaMiry_ : Helena sarà a Pechino Express e io sto pensando a una cosa brutta e ho la sensazione che sia così, visto le cavolat… - itsgebher : Vorrei tanto che Pechino Express andasse sempre in contemporanea anche su TV8 ma temo che purtroppo non sarà così -