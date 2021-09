Pechino Express 2021 con Schwazer, Bugo e Ferrara: in tv nel 2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Pechino Express 2021 – 2022 con Alex Schwazer, Bugo, Victoria Cabello. E poi Ciro Ferrara, Rita Rusica, Fru, Natasha Stefanenko. La prima stagione di ‘Pechino Express’ targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel 2022. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri: Schwazer, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano), marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km, uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi anni. Nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021)con Alex, Victoria Cabello. E poi Ciro, Rita Rusica, Fru, Natasha Stefanenko. La prima stagione di ‘’ targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alexe Bruno Fabbri:, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano), marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di2008 nella 50 km, uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi anni. Nel ...

Barbara13259569 : Sto gridando come una pazza perché torna Pechino express,ma sto gridando anche perché non riuscirò a vederlo perché… - dignitosamente : RT @ToniaPeluso: Pechino Express su Sky mo devo vedere a chi scroccare quest’abbonamento - Meriggi2 : RT @trashloger: Comunque la rai che si fa scappare il programma migliore attualmente esistenza ovvero Pechino Express proprio scemi in culo - alehugme3 : RT @trashloger: Comunque la rai che si fa scappare il programma migliore attualmente esistenza ovvero Pechino Express proprio scemi in culo - fisco24_info : Pechino Express 2021 con Schwazer, Bugo e Ferrara: in tv nel 2022: La prima edizione targata Sky: svelate le coppie… -