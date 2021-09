No vax. Vice questore sul palco di Roma, arriva azione disciplinare. Lo sfogo: "Appreso dai gionali" (Di domenica 26 settembre 2021) Nel suo discorso, dove cita anche Gesù e Gandhi, dice che "il momento storico che stiamo vivendo è di una gravita senza precedenti e manifestare è come denunciare un delitto" e definisce il green pass "la tessera della discriminazione, il marchio della discriminazione" Leggi su rainews (Di domenica 26 settembre 2021) Nel suo discorso, dove cita anche Gesù e Gandhi, dice che "il momento storico che stiamo vivendo è di una gravita senza precedenti e manifestare è come denunciare un delitto" e definisce il green pass "la tessera della discrimin, il marchio della discrimin

