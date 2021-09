No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Alla manifestazione contro il Green pass a Roma, in piazza San Giovanni, c'era anche una poliziotta, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, che è salita sul palco e ha arringato i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) commenta Alla manifestcontro il, in piazza San Giovanni, c'era anche una, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, che è salita sule ha arringato i ...

