Mourinho se ne va | «Voglio la conferenza con i giornalisti | non con l’addetto stampa»

José Mourinho si è infuriato e ha disertato la conferenza stampa post derby. Il portoghese avrebbe voluto tenere la conferenza stampa con i giornalisti (cosa che normalmente dovrebbe avvenire), la Lazio invece aveva previsto che le domande fossero prima girate all'addetti stampa che poi le avrebbe rivolte al tecnico. Metodo che è andato bene a Sarri, non a Mourinho che ha litigato con il delegato della Lega Serie A. Una modalità che Mourinho non ha accettato: «La Lazio ha scelto per il suo allenatore. Io Voglio parlare con la stampa. Non c'è rispetto per la gente che lavora. Questa regola è una cazzata, io Voglio parlare alla stampa e voi non mi lasciate parlare.

