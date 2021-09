Milan, colpo a sorpresa a centrocampo! (Di domenica 26 settembre 2021) Il Milan, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, sarebbe pronto a regalare un centrocampista a Pioli durante la prossima sessione di mercato. In pole ci sarebbe Herrera dell’Atletico Madrid. L’esperto centrocampista messicano piace alla dirigenza rossonera e potrebbe arrivare per circa 4mln di euro, a causa del contratto in scadenza a giugno 2022. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Il, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, sarebbe pronto a regalare un centrocampista a Pioli durante la prossima sessione di mercato. In pole ci sarebbe Herrera dell’Atletico Madrid. L’esperto centrocampista messicano piace alla dirigenza rossonera e potrebbe arrivare per circa 4mln di euro, a causa del contratto in scadenza a giugno 2022. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: arriva a metà prezzo! - Larinascita2017 : Comunque: 3 goal presi in campionato. Uno su errore singolo di Theo, un altro su colpo di testa angolato e 1 su rimpallo. #Milan @acmilan - infoitsport : Pagelle Spezia Milan: Diaz piazza il colpo da tre punti - igorducati : RT @CriticoMilanist: Molti godono per la schiavizzazione morale di Gigio Donnarumma. Io vedo ancora un colpo ai danni del Milan da parte di… - Carloelio2 : RT @mauri_955: Questo merda di Bonucci che non è mai stato un gran difensore ma ultimamente fa veramente cagare ha segnato il rigorino e po… -