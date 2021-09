Live Juventus-Sampdoria 0-0: Allegri fa turnover, gioca Perin (Di domenica 26 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DI Juventus-SampdoriaPRIMO TEMPO1' Ayroldi fischia il calcio d'inizio tra Juventus e Sampdoria, il lunch match della sesta giornata di Serie... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DIPRIMO TEMPO1' Ayroldi fischia il calcio d'inizio tra, il lunch match della sesta giornata di Serie...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ? ????:???? ? Mister #Allegri presenta #JuveSamp ?? Conferenza LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - iosonoNEMESI : RT @juventusfc: VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ?? - 18juventusfan97 : RT @juventusfc: VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ?? -