LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 46-46, Serie A basket in DIRETTA: botta e risposta tra le due squadre, parità perfetta! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-49 Mekowulu a segno sfruttando la tabella, Dinamo torna davanti 48-49 Jones segna solo uno dei due liberi a disposizione 48-48 Mekowulu realizza da sotto il canestro, che equilibrio! -4’46” alla terza sirena 46-48 Sandford appoggia a canestro, Pesaro mette di nuovo la testa avanti nel punteggio 46-46 Bendzius risponde prontamente, ancora parità 44-46 Sandford corregge l’errore di Jones, +2 Carpegna 44-44 Backdoor perfetto di Burnell su assist di Bendzius, Sassari impatta nel punteggio e pareggia! 42-44 BENDZIUUSS DALL’ARCOOO!! -2 Dinamo 39-44 AUTENTICA MAGIA DA SOTTO CANESTRO DI CARLOS DELFINO! Pesaro A +5 Tiro cortissimo di Logan da tre punti in uscita dai blocchi 39-42 Tambone fa 2/2 in lunetta 39-40 David ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-49 Mekowulu a segno sfruttando la tabella,torna davanti 48-49 Jones segna solo uno dei due liberi a disposizione 48-48 Mekowulu realizza da sotto il canestro, che equilibrio! -4’46” alla terza sirena 46-48 Sandford appoggia a canestro,mette di nuovo la testa avanti nel punteggio 46-46 Bendzius risponde prontamente, ancora44-46 Sandford corregge l’errore di Jones, +2 Carpegna 44-44 Backdoor perfetto di Burnell su assist di Bendzius,impatta nel punteggio e pareggia! 42-44 BENDZIUUSS DALL’ARCOOO!! -239-44 AUTENTICA MAGIA DA SOTTO CANESTRO DI CARLOS DELFINO!A +5 Tiro cortissimo di Logan da tre punti in uscita dai blocchi 39-42 Tambone fa 2/2 in lunetta 39-40 David ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 36-38 Serie A basket in DIRETTA: Vuelle avanti match in equilibrio con break e contro-br… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 36-38 Serie A basket in DIRETTA: Vuelle avanti match in equilibrio con break e contro-br… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 18-20 Serie A basket in DIRETTA: Pesaro prova a scappare ma la Dinamo rimane attacca. Ch… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - A Sassari La Dinamo riceve la Vuelle Pesaro - Europamesterdk : LIVE: PSG - Dinamo Bucuresti - -