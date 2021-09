Lazio-Roma 3-2, Sarri festeggia sotto la curva nord con l’aquila (FOTO) (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio vince il derby contro la Roma, nella 6ª giornata di Serie A, dopo una partita al cardiopalma finita 3-2. A fine partita Maurizio Sarri festeggia la sua prima stracittadina portata a casa da tecnico biancoceleste e celebra il successo andando sotto la curva nord, dove sono i tifosi della Lazio allo stadio Olimpico, portando sul braccio l’aquila Olympia, mascotte del club, insieme a tutta la squadra biancoceleste. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Lavince il derby contro la, nella 6ª giornata di Serie A, dopo una partita al cardiopalma finita 3-2. A fine partita Mauriziola sua prima stracittadina portata a casa da tecnico biancoceleste e celebra il successo andandola, dove sono i tifosi dellaallo stadio Olimpico, portando sul braccioOlympia, mascotte del club, insieme a tutta la squadra biancoceleste. SportFace.

