Inter continuano le polemiche su Handanovic, ma spunta una striscione della nord! (Di domenica 26 settembre 2021) Il portiere dell'Inter Samir Handanovic è al centro delle critiche per via di alcune prestazioni poco convincenti e condite da diversi errori. Anche nel pareggio di ieri fra Inter e Atalanta il portiere non è stato impeccabile nel gol di Toloi e nel gol di Piccoli poi annullato dal var. La curva nord dell'Inter però si è schierata a fianco del proprio capitano e oggi ha esposto uno striscione: "Testa alta, petto in fuori. Samir, la Nord è con te". Parole molto semplici, per far sentire il proprio sostengo a Handanovic e per limitare la gogna mediatica a cui e sottoposto ultimamente l'estremo difensore.

