Ilary Blasi e Fabrizio Corona, la faida continua: una frecciata velenosa (Di domenica 26 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi e Fabrizio Corona, sui social appare la ripicca dell’ex fotografo delle star: la frecciata alla conduttrice stupisce tutti. Ilary Blasi vs Fabrizio Corona, la faida tra i due continua: sul profilo dell’uomo appare una frecciata velenosa nei confronti della conduttrice. Dopo anni pare che l’astio tra i due non si sia affatto affievolito. Leggi su youmovies (Di domenica 26 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sui social appare la ripicca dell’ex fotografo delle star: laalla conduttrice stupisce tutti.vs, latra i due: sul profilo dell’uomo appare unanei confronti della conduttrice. Dopo anni pare che l’astio tra i due non si sia affatto affievolito.

Advertising

BITCHYFit : Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e commenta il flop di Star in the Star * - zazoomblog : Ilary Blasi: Star in the star cambia tutto ecco cosa succederà - #Ilary #Blasi: #cambia #tutto - infoitcultura : Fino all’ultimo battito vince contro Star in the star, Marco Bocci doppia Ilary Blasi - DebyA86 : @barmudu Confermato da Alessia su is, e sempre su is Ilary Blasi -