Highlights e gol Udinese-Fiorentina 0-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Udinese-Fiorentina 0-1, match valevole per sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gara decisa da un rigore di Vlahovic, che al 16? spiazza Silvestri dal dischetto. Qualche dubbio sull'assegnazione del penalty, con il direttore di gara Ghersini richiamato dal Var Pairetto ad una on field review. Tre punti importanti per gli uomini di Italiano, che salgono a quota 12 scavalcando l'Atalanta. Resta a 7 invece l'Udinese, nella parte destra della classifica. I diritti degli Highlights del campionato di Serie A sono detenuti in esclusiva dalla Lega Serie A e dalla piattaforma Dazn e verranno pubblicati sui rispettivi canali ufficiali YouTube.

