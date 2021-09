Giorgio Armani e la sua moda: un amore cullato dalle onde del mare (Di domenica 26 settembre 2021) Life&People.it Sublime eleganza e leggerezza sono le parole evocate dalla collezione Giorgio Armani primavera estate 2022. Un defilé che narra una storia sussurrata dal mare. Un racconto cullato dalle onde che si infrangono sulla riva, sotto le prime luci dell’aurora. Giorgio Armani, nella collezione primavera estate 2022, racconta il proprio amore alla moda, l’amante amata che lo ha accompagnato per una vita intera. “Così tra questa Immensità s’annega il pensier mio: E il naufragar m’è dolce in questo mare.”- con il verso, tratto da L’infinito di Giacomo Leopardi, inizia la narrazione di una poesia scritta dal re della moda italiana. Una scelta sentimentale è quella di riaprire, ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 26 settembre 2021) Life&People.it Sublime eleganza e leggerezza sono le parole evocate dalla collezioneprimavera estate 2022. Un defilé che narra una storia sussurrata dal. Un raccontoche si infrangono sulla riva, sotto le prime luci dell’aurora., nella collezione primavera estate 2022, racconta il proprioalla, l’amante amata che lo ha accompagnato per una vita intera. “Così tra questa Immensità s’annega il pensier mio: E il naufragar m’è dolce in questo.”- con il verso, tratto da L’infinito di Giacomo Leopardi, inizia la narrazione di una poesia scritta dal re dellaitaliana. Una scelta sentimentale è quella di riaprire, ...

Advertising

vogue_italia : Le modelle, in meravigliosi abiti firmati Giorgio Armani, sfilano sulle note di Lucio Dalla e Loredana Bertè #MFW… - Corriere : Giorgio Armani, la voglia di dolcezza: romanticismo, leggerezza e riflessione. - VanityFairIt : L'iconico completo indossato dall'attore in «American Gigolo» è tornato sotto i riflettori in occasione dello show… - famov99 : @irene04067397 Sì Giorgio Armani - _justsonia : Ma la bellezza delle modelle Armani che sorridevano mentre sfilavano? Tra l’altro collezione che dire meravigliosa… -