GF VIP, Soleil Sorge rivela di avere 'qualcuno' ad aspettarla fuori dalla casa: 'Potrebbe essere l'uomo della mia vita' (Di domenica 26 settembre 2021) Soleil Sorge è fidanzata? Dopo Raffaella Fico e Amedeo Goria, continua il valzer del relazione sentimentali celate o poco chiare al GF VIP, adesso è la volta dell'italo americana che, nelle scorse ore,... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021)è fidanzata? Dopo Raffaella Fico e Amedeo Goria, continua il valzer del relazione sentimentali celate o poco chiare al GF VIP, adesso è la volta dell'italo americana che, nelle scorse ore,...

Advertising

latteinpiedi : quindi anche lei non è single… perché hanno mentito in così tanti? Quanto gli costava dire la verità fin dall’inizi… - peppe844 : #gfvip Soleil è fidanzata e vuota il sacco: “Così ci siamo salutati prima del GF Vip” - _shadowarchive_ : jo squillo sophie codegoni manila nazzaro soleil sorge abbraccio luna sera pianti ship saffica pezzo di cuore grand… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Clarissa e Jessica Selassié contro Soleil Sorge, le principesse svelano la loro strategia - peppe_migliore : @Disperatamente5 Ma perché Nicola è innamorato di Soleil? Se non feriscono i suoi sentimenti ci sta in quel contest… -