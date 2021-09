Gf Vip, Francesca Cipriani furiosa con il programma: “Lunedì faccio lo show” (Di domenica 26 settembre 2021) Francesca Cipriani, parlando con gli altri inquilini della casa del Gf Vip, è tornata a parlare delle opinioniste del popolo, che hanno offeso Raffaello Fico e Lulù Selassie durante la puntata di venerdì 24 settembre. La Cipriani è molto arrabbiata e pretende rispetto dalle due anziane signore. Alex Belli sbeffeggiato dalla sua ex moglie, le dure parole La modella Katarina Raniakova, prima moglie dell'attore attualmente nella Casa del GF Vip 6, aveva parlato della sua sterilità Francesca Cipriani contro le opinioniste pop: le sue parole La concorrente del Gf Vip : Francesca Cipriani è furiosa, i commenti delle opinioniste pop risuonano ancora ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021), parlando con gli altri inquilini della casa del Gf Vip, è tornata a parlare delle opinioniste del popolo, che hanno offeso Raffaello Fico e Lulù Selassie durante la puntata di venerdì 24 settembre. Laè molto arrabbiata e pretende rispetto dalle due anziane signore. Alex Belli sbeffeggiato dalla sua ex moglie, le dure parole La modella Katarina Raniakova, prima moglie dell'attore attualmente nella Casa del GF Vip 6, aveva parlato della sua sterilitàcontro le opinioniste pop: le sue parole La concorrente del Gf Vip :, i commenti delle opinioniste pop risuonano ancora ...

Advertising

SaluteLab : Francesca Cipriani in lacrime: 'Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male' ?? - infoitcultura : Primo aereo al GF VIP 6 e per Raffaella Fico e Francesca Cipriani ha una crisi - infoitcultura : Francesca Cipriani sbotta contro le opinioniste pop del Grande Fratello Vip - DonnaGlamour : GF Vip, Francesca Cipriani contro le nuove opinioniste: “Non si devono permettere, si parla di rispetto” - zazoomblog : GF Vip arriva il primo aereo ed è per Raffaella Fico Francesca Cipriani ha una crisi e piange: “Ho bisogno d’aiuto”… -