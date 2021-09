Empoli Bologna 0-0 LIVE | si parte!

(Di domenica 26 settembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Castellani”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – SiMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino– Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.– Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Soriano; Skov Olsen, Vignato, ...

Advertising

SkyTG24 : Serie A: Udinese-Fiorentina 0-0, Sassuolo-Salernitana 0-0, Empoli-Bologna 0-0. DIRETTA - palpitesfutbol : GOL DO(A) Empoli! Empoli [1] x [0] Bologna Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 - 6ª Rodada 2 minuto(s) - FSoccerAlert : [#SerieA/#EmpoliBologna] ? GOAL! FOR Empoli ! 1' Empoli 1 - 0 Bologna - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Empoli [0] x [0] Bologna Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 6ª Rodada 1 minuto(s) Carlo Castellani,… - FAMerkezi : GOAL! Empoli 1-0 Bologna (1 Kevin Bonifazi k.k) -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Bologna

0 - 0 LIVE(4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli(4 - 1 - 4 ...Segui la diretta per le gare delle 15 in Serie A: Udinese - Fiorentina, Sassuolo - Salernitana,live Gotti e Italiano © Getty ImagesSi accende il weekend di Serie A, con tre gare in contemporanea alle 15. Segui la diretta su Calciomercato.it per avere tutte le ultime sulle tre ...Di seguito tutte le probabili formazioni di Empoli-Bologna alla vigilia del 6° turno, raccolte dai nostri inviati: ? Empoli-Bologna - Domenica 26.Diretta Empoli Bologna streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie A, partita delicata.