Disservizi DAZN, Diletta Leotta: «Sistemerei io tutte le antenne d’Italia» (Di lunedì 27 settembre 2021) Diletta Leotta, insignita del Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, ha commentato i numerosi Disservizi di DAZN in Italia Diletta Leotta, insignita del Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, ha commentato i numerosi Disservizi di DAZN in Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Valerio Staffelli. «Se fosse per me Sistemerei io tutte le antenne d’Italia», ha ammesso con tono scherzoso la conduttrice televisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021), insignita del Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, ha commentato i numerosidiin Italia, insignita del Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, ha commentato i numerosidiin Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Valerio Staffelli. «Se fosse per meiole», ha ammesso con tono scherzoso la conduttrice televisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

