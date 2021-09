Da Cosenza alla Conferenza sul Futuro dell'Ue, serve più rispetto dei diritti umani (Di domenica 26 settembre 2021) STRASBURGO - " Ci vantiamo tanto di garantire i diritti umani nell'Unione europea che, però, nelle singole politiche - ad esempio sulla questione migratoria - non vengono rispettati dai singoli Stati "... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) STRASBURGO - " Ci vantiamo tanto di garantire inell'Unione europea che, però, nelle singole politiche - ad esempio sulla questione migratoria - non vengono rispettati dai singoli Stati "...

Advertising

claradistaso : RT @ansaeuropa: 'Ci vantiamo di garantire i diritti umani nell'Ue che, però, nelle singole politiche non vengono rispettati dagli Stati'. C… - ansaeuropa : 'Ci vantiamo di garantire i diritti umani nell'Ue che, però, nelle singole politiche non vengono rispettati dagli S… - cosenza_fai : RT @museobrettiics: Ora al Museo dei Brettii e degli Enotri abbiamo dato il via alla XXII STAGIONE CONCERTISTICA INTERNAZIONALE AUTUNNO MU… - Laprimapagina : Serie BKT sesta giornata il Cosenza si aggiudica il derby col Crotone grazie alla punizione dal limite concretizzat… - arma_ga : Che bella mischia allo Stadio di Cosenza ..alla faccia del #Covid_19 . #CosenzaCrotone #Derby… -