Covid | i dati | 3 099 positivi e 44 morti in 24 ore Tasso di positività all’1 | 1 per cento

(Di domenica 26 settembre 2021) Sono 3.099 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.525. Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri erano state 50). Sono 276.221 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, mentre ieri erano stati 357.491. Ildità è del 1,1 %, in leggero aumento rispetto all’ultimo dato comunicato il 25 settembre. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 2 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo idel ministero della Salute, sono 22 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.435, ovvero 62 meno di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.660.314, i ...

Il nuovo bollettino epidemiologico sull'emergenza coronavirus in Italia, aggiornato con i dati relativi a oggi, domenica 26 settembre, registra 3.099 nuovi casi di contagio. Il numero complessivo dei ...Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 2 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 22 (ieri ...