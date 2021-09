Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: 222 ricoveri e un decesso (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO. Dati ancora stabili ma in leggera crescita per quel che riguarda il contagio Covid in Piemonte. L’unità di crisi della Regione Piemonte registra oggi 145 nuovi casi pari allo 0,8% de ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO. Dati ancora stabili ma in leggera crescita per quel che riguarda il contagio Covid in. L’unità di crisi della Regioneregistra145 nuovi casi pari allo 0,8% de ... sul sito.

