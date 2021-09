Champions, gli arbitri di Shakhtar - Inter e Milan - Atletico Madrid (Di domenica 26 settembre 2021) Dal campionato all'Europa, Inter e Milan sono pronte a tuffarsi nella seconda giornata di Champions League. Scelti gli arbitri che dirigeranno le partite: il romeno Istvan Kovacs fischierà Shakhtar ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) Dal campionato all'Europa,sono pronte a tuffarsi nella seconda giornata diLeague. Scelti gliche dirigeranno le partite: il romeno Istvan Kovacs fischierà...

Ultime Notizie dalla rete : Champions gli Champions, gli arbitri di Shakhtar - Inter e Milan - Atletico Madrid Dal campionato all'Europa, Inter e Milan sono pronte a tuffarsi nella seconda giornata di Champions League. Scelti gli arbitri che dirigeranno le partite: il romeno Istvan Kovacs fischierà Shakhtar Donetsk - Inter (gruppo D), in programma martedì 28 settembre alle ore 18:45. Assistenti e ...

Ecco i difetti di questa bellissima Inter (una mano ad Inzaghi) ...a intervenire a Gennaio o si rischia di buttare via delle opportunità uniche (e se la Champions ... e quando i ritmi si sono alzato sono aumentati esponenzialmente anche gli errori nei passaggi. Così ...

Champions, gli arbitri di Shakhtar-Inter e Milan-Atletico Madrid Corriere dello Sport Dybala esce in lacrime in Juventus-Sampdoria: infortunio, è a rischio per il Chelsea in Champions Un altro problema per la squadra di Allegri che rischia di dover affrontare la sfida di Champions senza il suo numero 10 ...

Psg-Manchester City, le probabili formazioni: dubbio Messi Le probabili formazioni di Psg-Manchester City, match di scena al Parco dei Principi valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League ...

