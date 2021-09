Bologna | Bigon | «Presto per parlare di maturità Dobbiamo essere più concreti»

(Di domenica 26 settembre 2021) Riccardo, ds del, ha analizzato il momento della squadra emiliana ai microfoni di DAZN Ai microfoni di DAZN, il ds delha parlato della situazione rossoblu: «E’perdiraggiunta, la stagione è appena iniziata e i dati per ora sono troppo pochi.continuare con le buone prestazioni edin fase offensiva e difensiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

