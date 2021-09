Thiago Motta: “I complimenti servono a poco. Quando giochiamo così bisogna prendere punti” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha commentato a Dazn il ko contro il Milan. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Spero sia l’ultima partita in cui giochiamo alla pari e non prendiamo punti: o ne prendiamo uno o tre. È stata una buona partita, eravamo consapevoli che il Milan potesse dominare, noi dovevamo approfittare dei nostri momenti, cercando di creare occasioni come siamo stati capaci. Nel globale abbiamo fatto una buona partita, ma non sufficiente per prendere punti. Io per primo devo pensare a cosa cambiare perché sia l’ultima volta che con una prestazione così non prendiamo punti”. Problema del gol: “Ci sono tante cose nel calcio, ma la partita si vince in area di rigore. Se sei forte lì vinci, noi dobbiamo migliorare perchè abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dello Spezia,, ha commentato a Dazn il ko contro il Milan. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Spero sia l’ultima partita in cuialla pari e non prendiamo: o ne prendiamo uno o tre. È stata una buona partita, eravamo consapevoli che il Milan potesse dominare, noi dovevamo approfittare dei nostri momenti, cercando di creare occasioni come siamo stati capaci. Nel globale abbiamo fatto una buona partita, ma non sufficiente per. Io per primo devo pensare a cosa cambiare perché sia l’ultima volta che con una prestazionenon prendiamo”. Problema del gol: “Ci sono tante cose nel calcio, ma la partita si vince in area di rigore. Se sei forte lì vinci, noi dobbiamo migliorare perchè abbiamo ...

