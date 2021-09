Tale e Quale show seconda puntata | I gemelli di Guidonia trionfano ancora

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 25 settembre 2021) Il riassunto delladi: le esibizioni dei protagonisti, i compiti, la classifica della serata. La prima protagonista della serata è Stefania Orlando, che interpreta Donatella Rettore. Vestita total white, interpreta la cantante magistralmente, sia nelle movenze che e vocalmente. Tutta la giuria si complimenta, tranne Malgioglio che non l’ha trovata troppo somigliante. Una sorpresa per lei: un video messaggio dalla stessa Rettore che si congratula con lei. Il secondo ad esibirsi è Pierpaolo Pretelli che interpreta Sangiovanni: anche per lui c’è un video messaggio da Sangiovanni stesso che gli manda un in bocca al lupo. Anche la sua esibizione viene apprezzata tantissimo e riceve complimenti da tutta la giuria e dal pubblico in studio. E’ il turno ora di Francesca ...