Spezia | gaffe social di Bastoni | costretto a cancellare la storia

(Di sabato 25 settembre 2021)-Milan è la partita che, questo pomeriggio, alle 15:00 aprirà la 6 giornata di Serie A. L’anno scorso furono proprio gli spezzini i primi a infrangere i sogni scudetto dei rossoneri. Era il 13 febbraio, quando Simonee Giulio Maggiore regalarono la vittoria per 2-0 alla squadra di Mr. Italiano. L’Inter la stessa sera sconfisse la Lazio sorpassando proprio i rossoneri. Sono stati proprio loro due, a finire, nelle ultime ore, sotto la lente d’ingrandimento. Da sempre interisti dichiarati, il difensore si è lasciato andare ad unasu Instagram, una foto scherzosa che ha però fatto storcere il naso a molti. Nel post sono ritratti i due giocatori che ridono in allenamento e sopra un fumetto con la seguente conversazione: “Facciamo il c… al Milan” “sì, un gol lo faccio io e l’altro tu”. L’esterno sinistro ...

