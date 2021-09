Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di sabato 25 settembre 2021) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 6ª Giornata (25-27 settembre 2021) Sabato 25 settembre Ore 15.00, SPEZIA-MILAN (DAZN) Ore 18.00, INTER-ATALANTA (DAZN) Ore 20.45, GENOA-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 26 settembre Ore 12.30, JUVENTUS-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Ore 15.00, EMPOLI-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, SASSUOLO-SALERNITANA (DAZN) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, LAZIO-ROMA (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 27 settembre Ore 20.45, VENEZIA-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 6ª Giornata (25-27 settembre) Sabato 25 settembre Ore 15.00, SPEZIA-MILAN (DAZN) Ore 18.00, INTER-ATALANTA (DAZN) Ore 20.45, GENOA-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 26 settembre Ore 12.30, JUVENTUS-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Ore 15.00, EMPOLI-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, SASSUOLO-SALERNITANA (DAZN) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, LAZIO-ROMA (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 27 settembre Ore 20.45, VENEZIA-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 6^ giornata - LAraba_Venice : @mentecritica E anche oggi non ho intercettato la felicità.... ma spero fiduciosa nel prossimo 'turno' - ImpieriFilippo : RT @imdaniebo: Ci sarà l’indennizzo anche per noi abbonati @TIM_vision per i disservizi di @DAZN_IT e @QuiMediaset_it #Infinity? (Già trem… - imdaniebo : Ci sarà l’indennizzo anche per noi abbonati @TIM_vision per i disservizi di @DAZN_IT e @QuiMediaset_it #Infinity?… - CalcioPronstici : Classifica Serie A: Napoli al primo posto dopo 5 giornate. Domani il prossimo turno. -