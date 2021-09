Pioli su Maldini | “Deve imparare a smarcarsi meglio Ma ci regalerà emozioni”

(Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha commentato a Dazn, il gol di Daniele la sua soddisfazione. Queste le sue parole: “Daniel? Siamo tutti contenti, Paolo il primo. Ha tecnica, ha talento e si sa inserire. Può fare di più nello. Oggi Bourabia lo curava da vicino, bastava si sfilasse un paio di metri per avere più tempo per fare la giocata. Potrà darci soddisfazioni in futuro”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Daniel Maldini, per lui oggi primo gol in Serie A ... Mi sprona, mi sprona". Il rapporto con Mister Pioli: "Me l'ha detto il giorno prima, mi ha detto di star tranquillo, fare quello che so fare e di ..."