Matrimoni | il vescovo di Civitavecchia corre ai ripari | per i futuri sposi “scrutini” come per un esame

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 settembre 2021) Troppe coppie che scoppiano, coppie che vivono “allontanandosi dal modello cristiano di famiglia”, in una parola in crisi. Davanti a tante criticità e ad un crollo deiin chiesa ildi, Gianrico Ruzza, ha deciso dire aie ha scritto ai parroci della diocesi suggerendo iniziative concrete. «Avverto tale esigenza – ha spiegato ilai parroci – dinanzi al progressivo decremento del numero deisacramentali celebrati e guardando con realismo alle situazioni di criticità che si moltiplicano nelle famiglie, anche dopo molti anni di convivenza coniugale». LEGGI ANCHE Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenziaale Rivoluzione in ...