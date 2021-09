Le pagelle del Benevento – Glik improvvido | Lapadula è ancora il migliore

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiComo – Unin inferiorità numerica per oltre 70 minuti va in svantaggio, pareggia cone può anche rammaricarsi per non aver raccolto i tre punti contro il Como. Ledegli uomini di Caserta: Paleari 6: Intuisce il rigore di Cerri ma non salva, cosa che gli riesce poi nel secondo tempo su un cross pericoloso di Bellemo per l’unico vero pericolo della ripresa. Letizia 6: Troppi errori nella gestione della palla, ma compensa con un buon lavoro in fase di copertura. La spinta è limitata dalla situazione di inferiorità numerica.4: Il suo intervento da rosso è una sciocchezza che cambia completamente il piano partita di Caserta. Avventato e fuori tempo l’anticipo su Cerri, chissà come sarebbe finita in undici contro undici. Barba 6: Inizia con uno svarione su Cerri, ...