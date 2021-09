Lazio | Sarri | «Il derby mi intriga tantissimo Un onore giocarlo»

(Di sabato 25 settembre 2021) Conferenza stampa: le dichiarazioni dell’allenatore dellaalla vigilia delcapitolino contro la Roma Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delcapitolino contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SULLE SENSAZIONI – «Credo che con una buona prestazione possiamo fare risultato. Incontriamo una squadra forte, non è una partita normale, è una delle gare più importanti d’Europa. Ungiocarla, tutti da piccoli credo che sentendo-Roma alla radio sognavano un giorno di poterla giocare. Ci siamo, giochiamola». SULLO STATO DI FORMA DELLA SQUADRA – «La partita di Milano ha lasciato qualche scoria dopo le prime due partite. Chiaro che dentro si è rotto qualcosa. Però è normale ...

Abbiamo scelto - dice alla vigilia del derby della Capitale tra la Roma di José Mourinho e ladi Maurizio- un sindaco e prosindaco nel rispetto del derby, uno della Roma e uno della ..., le scelte diReina confermatissimo in porta. In difesa la coppia centrale sarà composta da Luiz Felipe e Acerbi. Hysaj si muoverà come di consueto sul binario di sinistra. In mezzo ecco ...LAZIO ROMA SARRI – Domani alle 18 si giocherà il primo derby della Capitale di questa stagione. Una sfida, quella tra Lazio e Roma molto attesa anche per vedere chi la spunterà tra Maurizio Sarri e Jo ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby capitolino contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SULLE SENSAZIONI – «Credo che con una buona prestazione ...