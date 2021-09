Lavoro, laureate in coda e pagate di meno: il bilancio di genere dell’UniBg (Di sabato 25 settembre 2021) Le donne scelgono i corsi di studio legati alla cura e all’istuzione, gli uomini quelli scientifici e tecnici. Le uomini trovano con più facilità un’occupazione al termine degli studi, le donne sono pagate di meno. Tutti cliché confermati dal primo bilancio di genere dell’Università di Bergamo, un documento riferito all’anno 2019/2020 che fotografa il mondo accademico in modo scientifico, analizzando dati e ricavandone statistiche. Presentato venerdì nell’aula magna dell’università, il bilancio è stato l’occasione per un confronto con il Ministro alle Pari Opportunità e alla famiglia Elena Bonetti, arrivata a Bergamo proprio per sottolineare l’importanza di questo strumento per proporre dei cambiamenti atti a favorire l’uguaglianza tra i sessi. Il 63 per cento degli iscritti alle facoltà dell’ateneo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Le donne scelgono i corsi di studio legati alla cura e all’istuzione, gli uomini quelli scientifici e tecnici. Le uomini trovano con più facilità un’occupazione al termine degli studi, le donne sonodi. Tutti cliché confermati dal primodidell’Università di Bergamo, un documento riferito all’anno 2019/2020 che fotografa il mondo accademico in modo scientifico, analizzando dati e ricavandone statistiche. Presentato venerdì nell’aula magna dell’università, ilè stato l’occasione per un confronto con il Ministro alle Pari Opportunità e alla famiglia Elena Bonetti, arrivata a Bergamo proprio per sottolineare l’importanza di questo strumento per proporre dei cambiamenti atti a favorire l’uguaglianza tra i sessi. Il 63 per cento degli iscritti alle facoltà dell’ateneo ...

