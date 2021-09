In Svizzera c’è un referendum sui matrimoni tra persone omosessuali (Di sabato 25 settembre 2021) Si vota domenica: si deve decidere cosa ne sarà del disegno di legge a cui si oppongono alcuni partiti conservatori Leggi su ilpost (Di sabato 25 settembre 2021) Si vota domenica: si deve decidere cosa ne sarà del disegno di legge a cui si oppongono alcuni partiti conservatori

aranciaverde : RT @ilpost: In Svizzera c’è un referendum sui matrimoni tra persone omosessuali - Keynesblog : RT @ilpost: In Svizzera c’è un referendum sui matrimoni tra persone omosessuali - ilpost : In Svizzera c’è un referendum sui matrimoni tra persone omosessuali - PILLOLAPILLOLA : @justvittorio @PsicoStud @ValterRimini @CarloCalenda Negli states vista la liberalizzazione in alcune città non ci… - Marco00497795 : RT @TrudyETruex: @MFocaccia @a_meluzzi @Luca__Pagani C'è un documentario dell TV Svizzera che tutti dovrebbero vedere, ma forse Letta era o… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera c’è 45 Migliori decoder combo hd nel 2021 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi