Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: l’attacco di un vecchio ‘nemico’ (Di sabato 25 settembre 2021) Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: i risultati maturati nelle ultime prove della conduttrice scatenano l’attacco di un vecchio ‘nemico’ I numeri non sono tutto nella vita, ma per chi fa televisione sono fondamentali. E quelli che hanno messo insieme le prime due puntate di ‘Star in the star‘, il nuovo talent di Canale 5 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021): i risultati maturati nelle ultime prove della conduttrice scatenanodi unI numeri non sono tutto nella vita, ma per chi fa televisione sono fondamentali. E quelli che hanno messo insieme le prime due puntate di ‘Star in the star‘, il nuovo talent di Canale 5 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lovelyanimehd : Spot- Gelati ELDORADO - 1990 con ILARY BLASI - Piedone, Doctor Strabik, ... - _Iami0_ : Comunque a questi due Alfonso li poteva far entrare in casa. Con le sorpresa da parte di Ilary Blasi per lui, e i d… - zazoomblog : Ilary Blasi chiude il programma Star in the star ? Ecco la verità - #Ilary #Blasi #chiude #programma - Gio55981465 : RT @Tartaruga9731: La nuova linea editoriale di Canale5 fa acqua da tutte le parti: Ilary Blasi al 10,5% Soap turche e d'Urso staccate di… -