Huffpost weekend | tra cavi d' acciaio | escape coach e una ricetta salentina di N Moncalero

(Di sabato 25 settembre 2021) “Lassù sospeso in mezzo all’aria, ho scoperto la felicità”. Andrea Loreni immagina e costruisce strade laddove non ci sono. È un funambolo specializzato grandi altezze, l’unico in Italia, e quando gli chiedi come abbia scelto questa vita lui inizia spiegandoti perché ad un certo punto ha lasciato Fisica per Filosofia, ma allo stesso tempo ha iniziato a studiare per 14 anni tecnica, allestimento e montaggio deid’. T’immagini che prima di fare una traversata si alleni sul posto per mesi, per studiare ogni minimo dettaglio. E invece no. “Tanto - dice - quando sei lassù può cambiare tutto in un attimo: dalle condizioni atmosferiche, alle tue sensazioni. Così l’importante non è conoscere nei minimi particolari la strada che devi fare, ma sapere che hai la forza, la capacità di farla, sempre”. Ed è qui che il cavo d’...