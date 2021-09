Griglia di partenza F1, GP Russia 2021: 2° Sainz, pole di Norris! Leclerc e Verstappen in ultima fila (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. I piloti hanno dovuto fare i conti con la fitta pioggia che si è abbattuta sul tracciato per l’intera giornata e con un asfalto particolarmente bagnato che ha complicato la vita a tutti i protagonisti in pista (tra l’altro erano stata cancellate le prove libere 3 a causa delle avverse condizioni meteo). Lando Norris ha conquistato una clamorosa pole position. Il pilota della McLaren, secondo due settimane fa a Monza, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un impeccabile strategia nel finale, quando ha montato la gomma soft in condizioni di pista ibride e ha stampato ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata laposition e si è definita ladiper la gara di domani. I piloti hanno dovuto fare i conti con la fitta pioggia che si è abbattuta sul tracciato per l’intera giornata e con un asfalto particolarmente bagnato che ha complicato la vita a tutti i protagonisti in pista (tra l’altro erano stata cancellate le prove libere 3 a causa delle avverse condizioni meteo). Lando Norris ha conquistato una clamorosaposition. Il pilota della McLaren, secondo due settimane fa a Monza, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un impeccabile strategia nel finale, quando ha montato la gomma soft in condizioni di pista ibride e ha stampato ...

Advertising

zazoomblog : Griglia di partenza F1 GP Russia 2021: Sainz 2° con la Ferrari! Norris in pole Leclerc e Verstappen in ultima fila… - motorboxcom : #F1 Risultati e griglia di partenza dopo questa emozionante qualifica #RussianGP - FormulaPassion : #F1 | Max Verstappen dovrà scattare dal fondo della griglia di partenza, ma Lewis Hamilton non è andato oltre la qu… - samu_fassiF1 : ?? Era dalla qualifica di Monza 2012 che nessun pilota di Red Bull e Mercedes occupava le prime tre posizioni della… - FormulaPassion : #F1 | Lo schieramento al via a Sochi: clamorosa prima fila Norris-Sainz, con Russell davanti a Hamilton #RussianGP -