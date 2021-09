Gigi il Guerriero | la recensione del folle picchiaduro satirico – Recensione – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 25 settembre 2021) A metà tra un fumettoe unilprende in giro la politica italiana con stile, vediamo come nella.. Scrivere unadiilsembra quasi ingiusto, perché valutarlo come videogioco potrebbe essere riduttivo, trattandosi a tutti gli effetti di una sorta di fumetto interattivo, un divertissement che ha vagamente la forma di un, ma è soprattutto un modo per farsi due risate sull’Italia e la sua politica. E già fa ridere il fatto che mentre si cerca di sensibilizzare quest’ultima sulla necessità di dare spazio e appoggi all’industria videoludica, ecco che … Recensioni giochi AndroidRead More L'articoloil ...

Un videogame che ha come protagonista un eroe solitario, che deve salvare la politica italiana dai nemici della democrazia. E' 'il', alias Luigi di Maio, che in questo videogioco per Android, intriso di satira politica, sarà condotto dal maestro Mattarella nell'ultimo Tempio della Democrazia, per essere ...... i partiti sono scomparsi, i cittadini hanno bisogno di un salvatore: incaricato di ristabilire l'ordine in questo scenario post - apocalittico è l'onesto e incorruttibile "il". Parte ...A metà tra un fumetto satirico e un picchiaduro, Gigi il Guerriero prende in giro la politica italiana con stile, vediamo come nella recensione.. Scrivere una recensione di Gigi il Guerriero sembra ...Dalla mente creativa di un mini team italiano è arrivato su mobile Gigi il Guerriero, picchiaduro ispirato a Ken e alla Scuola di Hokuto.