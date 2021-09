Gasperini: “I cambi dell’Inter hanno accelerato la gara, Dimarco su tutti” (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atlalanta, ha parlato così a DAZN dopo il 2-2 di San Siro contro l’Inter: “I cambi dell’Inter hanno accelerato tanto, avevamo qualche acciaccato, qualche rientrante e siamo calati. Poi ho fatto cambi perché c’erano spazi: non siamo riusciti a tenere Dimarco che è chi ci ha messo più in difficoltà, l’ingresso di Pasalic ha poi sistemato le cose”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atlalanta, ha parlato così a DAZN dopo il 2-2 di San Siro contro l’Inter: “Itanto, avevamo qualche acciaccato, qualche rientrante e siamo calati. Poi ho fattoperché c’erano spazi: non siamo riusciti a tenereche è chi ci ha messo più in difficoltà, l’ingresso di Pasalic ha poi sistemato le cose”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

