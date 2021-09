Feltri: "Pm che mi vuole in carcere ignora sentenza Consulta" (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Probabilmente il pm non ha letto la sentenza della Corte Costituzionale, altrimenti non avrebbe fatto una richiesta simile”. Lo dice all'Adnkronos Vittorio Feltri, riferendosi al pronunciamento della Consulta contro il carcere per i giornalisti che siano condannati per diffamazione, salvo il caso di vere e proprie campagne diffamatorie, all'indomani della richiesta di condanna a suo carico e per l'ex direttore di Libero Pietro Senaldi da parte della procura di Catania, nel processo per diffamazione per il titolo ‘Patata bollente', riferito alla sindaca di Roma Virginia Raggi in un articolo pubblicato su Libero il 10 febbraio 2017. “Tre anni e quattro mesi di reclusione più 5mila euro di multa per me e otto mesi di carcere chiesti per Senaldi? Mai successa prima una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Probabilmente il pm non ha letto ladella Corte Costituzionale, altrimenti non avrebbe fatto una richiesta simile”. Lo dice all'Adnkronos Vittorio, riferendosi al pronunciamento dellacontro ilper i giornalisti che siano condannati per diffamazione, salvo il caso di vere e proprie campagne diffamatorie, all'indomani della richiesta di condanna a suo carico e per l'ex direttore di Libero Pietro Senaldi da parte della procura di Catania, nel processo per diffamazione per il titolo ‘Patata bollente', riferito alla sindaca di Roma Virginia Raggi in un articolo pubblicato su Libero il 10 febbraio 2017. “Tre anni e quattro mesi di reclusione più 5mila euro di multa per me e otto mesi dichiesti per Senaldi? Mai successa prima una ...

