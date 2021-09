Emanuele Scieri, la Procura chiede 18 anni per l’ex caporale Antico e 4 anni per l’ex comandante Celentano: “Sono colpevoli della sua morte” (Di sabato 25 settembre 2021) “Sono tutti, a vario titolo, colpevoli della morte di Emanuele Scieri avvenuta il 13 agosto 1999 anche se il suo corpo fu trovato solo tre giorni dopo ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa, e per questo devono essere condannati o processati”. È la conclusione della requisitoria del pm, Sisto Restuccia, e del Procuratore Alessandro Crini, tenuta davanti al gup di Pisa per il procedimento per la morte di Emanuele Scieri, 26 anni, di Siracusa, deceduto 22 anni fa nella città toscana dove era arrivato per il servizio di leva come parà. Una morte per la quale la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “tutti, a vario titolo,diavvenuta il 13 agosto 1999 anche se il suo corpo fu trovato solo tre giorni dopo ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa, e per questo devono essere condannati o processati”. È la conclusionerequisitoria del pm, Sisto Restuccia, e deltore Alessandro Crini, tenuta davanti al gup di Pisa per il procedimento per ladi, 26, di Siracusa, deceduto 22fa nella città toscana dove era arrivato per il servizio di leva come parà. Unaper la quale la ...

