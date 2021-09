Destro | “Abbiamo dato tutto dopo una brutta partenza Contenti del pareggio”

(Di sabato 25 settembre 2021) Mattia, attaccante del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sportla doppietta nel rocambolesco 3-3 contro l’Hellas Verona:“Nonfatto un grandissimo primo tempo ma il secondo penso sia stato uno dei migliori da inizio stagione stagione. Il gol con la bottiglietta in mano? Avevo i crampi ed ero abbastanza stanco, alla fine non sapevo dove buttarla e l’ho tenuta.”il 3-2 avevate pensato di avercela fatta?“Sì,una rimonta del genere pensi di averla portata a casa ma sono stati bravi loro.” Serata storicail passaggio di proprietà del club:“cercato di mettere in campo, nonostante non siamo partiti benissimo, nel secondo tempolasciato veramente il cuore sul campo e alla fine ...

Commenta per primo Mattia, autore di una doppietta nel 3 - 3 tra il suo Genoa e il Verona , parla in tv dopo il match: 'Nonfatto un bel primo tempo, meglio il secondo. Il gol con la bottiglietta? Avevo i ......andata in vantaggio presto (4') proprio con una combinazione tra Barella (cross) e Lautaro (... Se a questo aggiungiamo la straripante forma di Malinovskyi,il quadro di un collettivo che, ...Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha analizzato a Sky Sport il pirotecnico 3-3 col Verona: "Bisogna essere onesti: il Verona è più forte ...Il Grifone va sotto 0-2 e ribalta tutto in dieci minuti con Criscito e la doppietta Destro, ma l'ultima parola la mette Kalinic per il 3-3 finale ...