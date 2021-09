Covid, colori delle Regioni: Sicilia resta in giallo ma inizia la strada verso il bianco (Di sabato 25 settembre 2021) L'isola è l'unico territorio italiano che supera tutti i parametri ritenuti critici per poter rimanere in zona bianca, con incidenza di 79,5 casi ogni 100mila abitanti, reparti ordinari occupati al 17,3% e terapie intensive al 10,7%. Intensive oltre il livello massimo anche a Bolzano, reparti medici in Calabria e Basilicata Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) L'isola è l'unico territorio italiano che supera tutti i parametri ritenuti critici per poter rimanere in zona bianca, con incidenza di 79,5 casi ogni 100mila abitanti, reparti ordinari occupati al 17,3% e terapie intensive al 10,7%. Intensive oltre il livello massimo anche a Bolzano, reparti medici in Calabria e Basilicata

