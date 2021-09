Covid-19, il camper della Asl fa tappa ad Ardea: altri 60 vaccinati in un giorno (Di sabato 25 settembre 2021) Ardea – “Volevo ringraziare il personale della Asl Roma 6, della Croce Rossa Italiana-Comitato di Ardea e della Protezione Civile Airone che oggi hanno reso possibile un’altra delle giornate vaccinali alla Rocca di Ardea, nel cortile della parrocchia di San Pietro, messo a disposizione da Don Aldo”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “Per motivi di lavoro – aggiunge – non sono riuscito ad andare a salutarli di persona come altre volte, ma siamo stati in continuo contatto telefonico per aggiornamenti sulla situazione. Come avevamo previsto, oggi c’è stato un aumento dell’affluenza ma ormai la squadra è consolidata: grazie al lavoro di tutti, oggi altri 60 cittadini si sono vaccinati, portando a quasi 600 le persone che ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021)– “Volevo ringraziare il personaleAsl Roma 6,Croce Rossa Italiana-Comitato diProtezione Civile Airone che oggi hanno reso possibile un’altra delle giornate vaccinali alla Rocca di, nel cortileparrocchia di San Pietro, messo a disposizione da Don Aldo”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “Per motivi di lavoro – aggiunge – non sono riuscito ad andare a salutarli di persona come altre volte, ma siamo stati in continuo contatto telefonico per aggiornamenti sulla situazione. Come avevamo previsto, oggi c’è stato un aumento dell’affluenza ma ormai la squadra è consolidata: grazie al lavoro di tutti, oggi60 cittadini si sono, portando a quasi 600 le persone che ...

Ravenna24ore : Sant’Agata sul Santerno: martedì 28 settembre il camper dell’Ausl in piazza per vaccinare contro il Covid-19 - GrottaNews : La vaccinazione Covid col camper in Irpinia fino al 28 settembre: sedi e orari - Nuova Irpinia - GrottaNews : La vaccinazione Covid col camper in Irpinia fino al 28 settembre: sedi e orari - Nuova Irpinia - infoitsalute : Sant'Agata sul Santerno, il camper dell'Ausl in piazza per vaccinare contro il Covid-19 - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Il camper dei vaccini fa tappa a Cascina -

Ultime Notizie dalla rete : Covid camper Covid, sono 21 in casi in più in provincia Altri 28 positivi in provincia di Pisa Il camper dei vaccini fa tappa a Cascina Covid, 31 nuovi contagi in provincia di Pisa

Campagna Vaccinale, continua il tour dei Camper nelle scuole Avellino . Nell'ambito della Campagna Vaccinale Anti - Covid 19 - Scuola Sicura l'Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico. Una ...

Vaccino Covid Bologna senza prenotazione: le nuove date del camper il Resto del Carlino Vaccini anti-Covid in Irpinia, continua il tour dei camper nelle scuole Nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, ...

Vaccini anti-Covid in Irpinia, continua il tour dei camper nelle scuole l Nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, ...

Altri 28 positivi in provincia di Pisa Ildei vaccini fa tappa a Cascina, 31 nuovi contagi in provincia di PisaAvellino . Nell'ambito della Campagna Vaccinale Anti -19 - Scuola Sicura l'Asl ha promosso il tour deidella Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico. Una ...Nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, ...Nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, ...