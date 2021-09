Corsera: Spalletti sta trasformando Osimhen, finora ha mostrato la metà del suo potenziale (Di sabato 25 settembre 2021) La qualità nel calcio è importante come la tecnica, ma prima di tutto ci vuole la testa, questo ripete Spalletti ai suoi ragazzi sempre. Un discorso che è diventato ancora più centrale dopo l’espulsione rimediata da Osimhen contro il Venezia, scrive il Corriere della Sera Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili che possono determinare il risultato di una partita: l’attenzione deve essere massima. Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro, Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti. Correre per sprecare energie non serve, la velocità va calcolata e finalizzata. Osimhen ha forza e gamba, la sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni. Il gol è il prodotto di un unicum che si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) La qualità nel calcio è importante come la tecnica, ma prima di tutto ci vuole la testa, questo ripeteai suoi ragazzi sempre. Un discorso che è diventato ancora più centrale dopo l’espulsione rimediata dacontro il Venezia, scrive il Corriere della Sera Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili che possono determinare il risultato di una partita: l’attenzione deve essere massima. Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro, Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti. Correre per sprecare energie non serve, la velocità va calcolata e finalizzata.ha forza e gamba, la sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni. Il gol è il prodotto di un unicum che si ...

Advertising

napolista : Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro, Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti. Correre p… - zazoomblog : Corsera: Spalletti allena il cervello prima delle gambe per combattere l’imprevisto - #Corsera: #Spalletti #allena… - napolista : Corsera: #Spalletti allena il cervello prima delle gambe, per combattere l’imprevisto Quando è arrivato a Napoli h… - sscalcionapoli1 : CorSera – Domina Napoli! Samp triturata, squadra specchio di Spalletti - CalcioNapoli24 : -