Calciomercato Sampdoria: Damsgaard osservato speciale della Juventus (Di sabato 25 settembre 2021) Calciomercato Sampdoria, Damsgaard sarà osservato attentamente da Allegri e Nedved: il club bianconero lo tiene tra i prossimi obiettivi Massimiliano Allegri in campo, Pavel Nedved dagli spalti: due paia di occhi puntati su Mikkel Damsgaard. L’esterno della Sampdoria non è una scoperta, dopo l’ottima stagione in Serie A all’esordio è seguito un altrettanto ottimo mondiale da protagonista per il danese. Non è un mistero, come riporta Tuttosport, che l’esterno sia nel mirino della dirigenza bianconera. E non è nemmeno un mistero quanto sia il prezzo di partenza fissato da Massimo Ferrero (30 milioni di euro). Domani la Juventus potrà ammirarlo in campo dove, per ora, ha un po’ latitato: il danese non si è ancora espresso ai livelli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021)saràattentamente da Allegri e Nedved: il club bianconero lo tiene tra i prossimi obiettivi Massimiliano Allegri in campo, Pavel Nedved dagli spalti: due paia di occhi puntati su Mikkel. L’esternonon è una scoperta, dopo l’ottima stagione in Serie A all’esordio è seguito un altrettanto ottimo mondiale da protagonista per il danese. Non è un mistero, come riporta Tuttosport, che l’esterno sia nel mirinodirigenza bianconera. E non è nemmeno un mistero quanto sia il prezzo di partenza fissato da Massimo Ferrero (30 milioni di euro). Domani lapotrà ammirarlo in campo dove, per ora, ha un po’ latitato: il danese non si è ancora espresso ai livelli ...

Advertising

fantapiu3 : #Juventus: novità importanti nei convocati! #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Profilo3Marco : RT @cmdotcom: #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non si discut… - calcioline : #Calciomercato #Sampdoria: #Damsgaard potrebbe partire a fine stagione!!! - a99904573 : RT @cmdotcom: #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non si discut… - SampNews24 : #Petrila stupisce tutti con il #Cluj: «Fece un provino con la #Sampdoria» -