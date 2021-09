Al McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente” (Di sabato 25 settembre 2021) Si svolgerà martedì 28 settembre 2021 alle ore 11.30 al Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Salerno è una delle 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune. Alla conferenza stampa interverranno: – Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio Regione Campania – Vincenzo Napoli, Sindaco ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) Si svolgerà martedì 28 settembre 2021 alle ore 11.30 al Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di“Lea te per”, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nel. Salerno è una delle 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristorantisi faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune. Alla conferenza stampa interverranno: – Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio Regione Campania – Vincenzo Napoli, Sindaco ...

